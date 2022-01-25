«آدم وحورية» مسلسل رمضانى يجمع حورية فرغلى وبيومى فؤاد فى الإذاعة

بدأت الفنانة حورية فرغلي البروفات النهائية لتسجيل مسلسلها الإذاعي الجديد "آدم وحورية" رفقة الفنان بيومي فؤاد للإذاعة خلال الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل آدم وحورية رمضان 2022

وتعاقدت حورية وبيومي مؤخرا على المسلسل الجديد الذي تعود به للإذاعة في عمل كوميدي جديد يذاع خلال رمضان القادم حيث يجسد بيومي فؤاد دور "آدم" وتقدم حورية دور "حورية".

وتقف الشركة المنتجة للمسلسل الإذاعي الجديد على اختيار باقي طاقم العمل خلال الساعات القادمة ويبدأ التسجيل قريبا للانتهاء منه في وقت مبكر وتجهيز ميكساج المسلسل الجديد ليصبح جاهزا للإذاعة قبل ضغط الموسم الرمضاني.

وعرض خلال الأيام الماضية آخر أعمال مسلسل الفنانة حورية فرغلي عبر إحدى القنوات العربية، من خلال مسلسل "أيام" وقدمته بمشاركة كل من الفنانة شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة، والمسلسل الجديد من تأليف سماح الحريري ومن إخراج محمد أسامة.

بينما ينتظر النجم بيومي فؤاد مساء اليوم العرض الخاص لفيلمه الجديد "تماسيح النيل" بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، حيث يعرض الفيلم تجاريا للجمهور بداية من العاشرة من صباح غد الأربعاء، والفيلم من بطولة كل من مصطفى خاطر، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، وبمشاركة كل من كريم عفيفي، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنى، وويزو، ومحمد جمعة، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وسوزان نجم الدين ومن وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رحلة نيلية في مركب وتحدث عملية نصب منظمة وسط أجواء من الأكشن والكوميديا وتم تصوير جزء كبير من الفيلم الجديد في مدينة أسوان.