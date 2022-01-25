صحيفة يونانية تشيد بمبادرات قناة السويس لمواجهة التغير المناخي

أشادت صحيفة "Hellenic Shipping News" اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، بخطط قناة السويس لخفض معدلات التلوث ومواجهة التغير المناخي، بعد إعلان الهيئة مؤخرًا عن خطتها لتحويل قناة السويس إلى قناة صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة.

ولفتت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى إطلاق هيئة قناة السويس في منتصف ديسمبر الماضي مبادرة من 16 مركزًا لمراقبة الطاقة المتجددة كجزء من خطتها للتحول الرقمي وإعلان قناة السويس كقناة خضراء في مصر 2023.

وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش خلال اجتماع عقد في 13 ديسمبر مع رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتحمل مسؤوليتها البيئية الدولية، مشيرا إلى ان قرارها بمنح حوافز لمشغلي السفن العابرة الذين يتبعون معايير صديقة للبيئة يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأضافت أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع السفن على استخدام الغاز الطبيعي المسال وأنواع مختلفة من الوقود منخفض الكربون، بحيث تتحول قناة السويس إلى قناة خضراء تشجع وتدعم الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ناقش أيضا مع رئيس الهيئة سبل تطوير نظام الطاقة لقناة السويس، حيث سيتم استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة لإضاءة محطات المراقبة على طول القناة للحد من التلوث.

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قوله في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا "قناة السويس مدعومة بثلاث سفن من أحدث السفن التي تتصدى لتأثيرات التلوث البيئي في القناة من خلال المعدات الحديثة التي تعمل على تشتيت الانسكابات النفطية في الممر الملاحي، و ثم تمتصها من خلال كاشطات تعمل من السفن لحماية المياه من التلوث الذي تسببه السفن ".

وتابعت أن هيئة قناة السويس أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات الصديقة للبيئة إلى جانب فرض لوائح صارمة في هذا الصدد، حيث تمنع هيئة قناة السويس أي سفينة حاويات أو سفينة تتسرب من الزيت أو البترول من دخول الخط الملاحي للقناة، كما تقوم بأخذ عينات دورية لقياس ومراقبة الملوثات في المياه، نظرًا لتصنيفها على أنها أقصر طريق للشحن، تستهلك السفن وقودًا أقل وبالتالي تنبعث منها غازات سامة أقل.

وأشارت إلى أن مصر زادت في السنوات الأخيرة من مشروعاتها الخضراء حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، في 10 يناير الجاري زيادة حصة المشروعات الخضراء إلى 30٪ من خطة الاستثمار الحكومية ، و 50٪ في 2024-25، فيما أعلنت هيئة قناة السويس في 3 يناير الجاري عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل 16 محطة مراقبة على طول القناة من أجل تقليل انبعاثات الغاز كجزء من مبادرتها الخضراء.