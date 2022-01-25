محافظ البحيرة يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة

هنأ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والقيادات الشرطية والأمنية بالمحافظة، بمناسبة عيد الشرطة، وذلك بمقر فرق الأمن بدمنهور، بحضور العميد ياسر العدوى مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، وكامل غطاس -رئيس مدينة دمنهور، وعدد كبير من الضباط.

وبدأت فعاليات الاحتفال بسلام الشهيد، وقراءة الفاتحة والموسيقى العسكرية، وقام المحافظ ومدير الأمن ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.

وأكد اللواء المحافظ على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة يحمل ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري والتى ستظل دائمًا وأبدًا رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن.

كما أكد محافظ البحيرة أن بقاء هذا اليوم صامدًا خالدًا في أذهان المصريين يعكس عمق العلاقة الوطيدة بين رجل الشرطة ورجل الشارع، ويعبر عن مدى شعور المواطنين بالسكينة والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 7 أعوام مضت، زرعت فى نفوسنا العزة والكرامة وحب البلد، وأملًا في مستقبل أكثر تطورًا ونموًا، حتى باتت أرواحنا أقل ما يمكن أن نقدمه فداءً لمصر.

هذا وقد قدم اللواء هشام آمنة تحية تقدير وعزاء إلى جميع أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن، وقدم المحافظ درع المحافظة للواء مدير الأمن، تقديرًا للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين ومكتسباتهم.