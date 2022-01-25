الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون الفيوم

حادث
حادث

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء،  في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية سنهور بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون السياحي أمام مدخل سنهور، وإصابة ركاب السيارة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث القسم، إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ7 إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

سيارات الإسعاف محافظة الفيوم بحيرة قارون حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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