الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس طبيب لقتله نجل طليقته بسوهاج

حبس طبيب
حبس طبيب

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس طبيب مخ وأعصاب، لمدة خمسة عشر يومًا لاتهامه بقتل نجل طليقته وتعمل طبيبة تحاليل، والاعتداء عليها وعلى أحد زملائها، بواسطة سكينتين، بمقر عملها بناحية زاوية أبو الفضل بمنطقة الشهيد بمحافظة سوهاج إثر مروره بأزمة نفسية، عقب نشوب خلافات عائلية بينهما.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب، على طليقته طبيبة تحاليل، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية.

بالانتقال والفحص تبين وصول كل من “أمل ج. ع. ا - 29 عامًا - طبيبة تحاليل - مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5سم، ونجلها محمد. و. م - 8 سنوات - جثة هامدة، ومازن. م. ر - 32 عامًا - أخصائي تحاليل - مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10سم”.

وبسؤال الأولى والأخير تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “وليد. م - طبيب مخ وأعصاب”، إثر اعتدائه على طليقته داخل معمل التحاليل الخاص بها، وانهال عليها ضربًا باستخدام سلاح أبيض.

قررت النيابة العامة تجديد حبس طبيب طبيب مخ وأعصاب قتل نجل طليقته

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وائل لطفي

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