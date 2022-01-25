الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1729 مخالفة مرورية خلال حملة فى القليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 1729 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1729 مخالفة مرورية متنوعة بينها 838 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و632 مخالفة متنوعة، وضبط 25 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و15 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 22 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة وحجز 11 دراجة غير مرخصة وتحرير 15 مخالفة ملصقات و170 تصالح فورى وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 17000 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة وتحصيل 2150 جنيه مصالحات.

حملة مرورية السيارات المخالفة الإدارة العامة لمرور القليوبية بدون رخصة قيادة حركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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