الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» توجه قافلة لتوزيع المساعدات العينية بالأسمرات

قافلة
قافلة

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية، و مواد غذائية على المواطنين بحي الأسمرات بالمقطم، احتفالاً بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، و واستمرارا للدور المجتمعي بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.
وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن. 

وزارة الداخلية المساعدات العينية توزيع قوافل إنسانية عيد الشرطة المقطم حي الاسمرات

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