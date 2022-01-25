التحفظ على 150 طربة حشيش بقيمة مليون ونصف بالإسماعيلية

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته 150 طرية من مخدر الحشيش في محافظة الإسماعيلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ، الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول".



بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.