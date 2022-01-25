الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ننشر مراجعة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي قبل امتحان غدًا

امتحانات
امتحانات

 

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا، امتحان مادة التاريخ، ويبحث عدد منهم عن مراجعة المادة قبل الامتحان.

وتنشر “الدستور” مراجعة بها أسئلة اختيار من متعدد لطلاب الصف الاول الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث قالت  أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشددت قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التى يدرسون بها ، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الاوائل فى الإدارات التعليمية.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم  أنه تقرر أن يجيب الطلاب على الاسئلة فى نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية  أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة ، فوجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة على سرية الامتحانات ، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الاوائل بالإدارات التعليمية على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات ، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة. 

 

الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم الفنى المدارس المركز القومى للامتحانات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

«القاهرة لا تتوقف».. «المرور» توزع دليلًا إرشاديًا بمناسبة عيد الشرطة

وزير البترول لـ«الدستور»: مصر قادرة أن تكون رائدة فى مجال إنتاج الهيدروجين

السجن المؤبد لعاطل قتل ابنة خالته في الصف

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟