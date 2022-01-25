«مياه سوهاج» تنظم مسابقة في تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم تنظيم مسابقة عامة فى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، والتى ضمت مجال مكافحة تسرب غاز الكلور ومجال كيفية النزول للأماكن المغلقة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تنافس فى هذه المسابقة 11 فريقًا فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور، و 10 فرق فى مجال النزول للأماكن المغلقة، وأن الهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأنه جارٍ تنظيم مسابقة أخرى بين فرق محطات مياه الشرب وفرق محطات الصرف الصحي.

من جهته أوضح الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل ورئيس لجنة التحكيم، أنه فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور حصل على المركز الأول فرع مياه طما، وفي المركز الثاني فرع مياه جرجا، والمركز الثالث فرع مياه اخميم، وفي مجال النزول للأماكن المغلقة حصل على المركز الاول فرع صرف صحى طهطا، وعلى المركز الثانى فرع مياه ساقلتة، وعلى المركز الثالث فرع صرف صحى المراغة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قد أعلن عن قطع المياه عن مدينة طهطا، اليوم الثلاثاء، 25 يناير الجاري تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الخامسة فجرًا يوم الأربعاء الموافق 26 يناير، ولمدة 6 ساعات للقيام بأعمال غسيل الشبكات.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125، من خلال خدمة الواتس آب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانًا للمواطنين حين الحاجة إلى مياه شرب نقية.