الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

النصب التذكاري لشهداء
النصب التذكاري لشهداء الشرطة

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز الفتح.

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور بقوات الامن (16)
محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور 


وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70 والذى يوافق 25 يناير من كل عام ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور بقوات الامن (15)
محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور 


جاء ذلك بحضور اللواء طارق يسرى حكمدار مديرية أمن أسيوط ، واللواء وائل نصار مدير مباحث المديرية والعميد أركان حرب محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة والعديد من القيادات الأمنية وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور بقوات الامن (12)
 النصب التذكاري لشهداء الشرطة


وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وبعد ذلك قام محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للوفاء لشهداء مصر جيلاً بعد جيل عرفاناً بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن ينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور بقوات الامن (9)
 النصب التذكاري لشهداء الشرطة


ثم قام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بتبادل الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور بقوات الامن (7)


كما قدم محافظ أسيوط، التهنئة إلى أفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة احتفالات عيد الشرطة مشيداً بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة حيث أنهم يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل وطننا الغالي مصر.

محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور بقوات الامن (6)
مصر اسيوط محافظة الداخلية المواطنين ضابط شرطة محافظ أسيوط وزير الداخلية قوات الأمن قوات الاحتلال مساعد وزير الداخلية اللواء عصام سعد خدمة المواطنين احتفالات عيد الشرطة النصب التذكاري لشهداء الشرطة وضع أكليل من الزهور مديرية امن أسيوط

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