«القوى العاملة»: تعيين 1988 شابا والتفتيش على 610 منشآت بالغربية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1988 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 45 " قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5401 شاباً، كما تم توفير 97 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 1775 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 27 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص ، وإصدار ترخيصي عمل للأجانب ، وتلقي طلب لآخر .

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 610 منشآت (دوري - حملات) يعمل بها 580 عاملا ، وإعادة التفتيش على 640 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 50 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 16 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 9 شكاوى منها ، وتبقى 7 شكاوي ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 50 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود بـ 6000 جنيه ، ومنحتي زواج بإجمالى 6 آلاف جنيه ، صرف 2400 جنيه رعاية صحية لـ 12 عاملاً ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 161 ألف جنيه لـ 322 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 719 منشأة وإعادة التفتيش على 678 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 288 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 618 منشأت لإزالة المخالفات ، وتلقى 176 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 27 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 45 شكوى ، و 72 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 39 ندوة توعية ، ومنح 13 ترخيص لمنشآت ، وعمل 110 قياسات ميدانية لـ 46 منشأة ،كما تم التفتيش على 440 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).