الدول الغربية تهدد روسيا بـ«حزمة غير مسبوقة» من العقوبات بسبب أوكرانيا

أعلنت بريطانيا أن قادة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اتفقوا على فرض "حزمة غير مسبوقة" من العقوبات على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بوريس جونسون في أعقاب الاجتماع الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وزعماء عدة دول غربية، أن "الزعماء أجمعوا على أنه في حال استمرار التوغل الروسي في أوكرانيا، يتعين على الحلفاء اتخاذ مزيد من الإجراءات للمعاقبة، بما في ذلك حزمة غير مسبوقة من العقوبات".

وأضاف البيان أن الزعماء قرروا "مواصلة تنسيق أي خطوات" ستتخذ ردا على روسيا.

وشارك في الاجتماع زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا ورئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير المزعوم لهجوم عسكري على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.

وعلى صعيد آخر ، حذّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أنه حال فشل الدبلوماسية "فإننا جاهزون بشكل جيد للغاية في إعداد الردود (ضد) العدوان الروسي المحتمل".

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي أكد على "وحدته القوية" و "دعمه الثابت" لأوكرانيا وسط تقارير متزايدة عن الانقسام والخلافات بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وأضافت القناة أن الدولة الواقعة شرقي أوروبا تخشى من غزو روسي وشيك قد يكون له آثار لا يمكن التنبؤ بها في القارة الأوروبية.

واستطردت القناة الأوروبية قائلة، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة التقوا في بروكسل في وقت سابق اليوم للحوار بشأن الوضع الحدودي الذي لا يزال عالقًا في خضم مأزق دبلوماسي.

ونقلت "يورونيوز" عن جوزيب بوريل توضيحه على هامش الاجتماع "لقد أكدنا من جديد وحدتنا القوية ونهجنا الموحد بشأن تحديات الأمن الأوروبي"، مضيفاً "وحدتنا تتعزز".

وأصر بوريل، حسب القناة، على أن موسكو يجب أن تتبع طريق الحوار والانخراط بشكل بناء في المحافل الدولية، متابعاً "حتى لو كان خطاب روسيا لا يوحي بالكثير من الثقة".