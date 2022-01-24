الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 486 مليون دولار صادرات مصر للجزائر خلال 10 أشهر

صادرات
صادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدولة الجزائر إلى حدود 486.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 414.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 71.8 مليون دولار.


وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من الجزائر سجلت تراجعًا إلى 57.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 171.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 113.6 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول شمال إفريقيا سجلت ارتفاع إلى حدود 1.677 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.346 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 331.4 مليون دولار.

كما ارتفعت واردات مصر من دول شمال أفريقيا إلى حدود 489.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 471.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 18.1 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات مصر للجملة العمومية من دول العالم قد بلغت 33.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2021 مقابل 23.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 9.8 مليار دولار، وتمثل الصادرات للدول العربية 25.5% من إجمالى صادرات مصر لدول العالم.

كما تقدر القيمة الإجمالية لواردات مصر من دول العالم بنحو 67.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2021 مقابل 57.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 9.7 مليار دولار وتمثل الواردات من الدول العربية 15.7% من إجمالى واردات مصر من دول العالم.

الاحصاء صادرات واردات مصر الجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

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