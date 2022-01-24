الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

القيادة الأمريكية الوسطى: منظومة باتريوت بأبوظبي تصدت لصاروخين بالستيين

قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، اعتراض منظومة "باتريوت" بقاعدة الظفرة بأبو ظبي صاروخين بالستيين فجر اليوم.

وأشارت القيادة الأمريكية الوسطى، مساء اليوم الإثنين، إلى أن القوات الأمريكية في الظفرة دخلت حالة تأهب قصوى خلال الهجوم واستخدمت الملاجئ، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت صباح اليوم، عن اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أي خسائر بشرية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الاعتداءات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء كل الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة الحوثيين، لأبوظبي في أقل من أسبوع، حيث استهدف الحوثيون قبل ذلك منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

القيادة الأمريكية الوسطى منظومة باتريوت قاعدة الظفرة ابوظبى الحوثيين صاروخ باليستي

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