الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تستجيب لاستغاثة أم وتتولى علاج طفلها (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

حرصت اجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة لاستغاثة سيدة لعلاج ابنها في إحدى مستشفيات الشرطة، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية.
 


وتوافد المواطنون بشكل مكثف على المنافذ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ضمن المرحلة الـ21 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، وذلك لليوم السابع على التوالي، للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تضمنتها المبادرة، والتي وصلت في بعض المنتجات إلى 60%.

وأشاد المواطنون بمبادرة وزارة الداخلية، والتي من شأنها رفع العبء عن كاهلهم، والمساهمة في توفير كافة مستلزمات الأسرة بأسعار تنافسية، وكذلك حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
https://m.youtube.com/watch?v=Y1luS5NO0vo&feature=youtu.be


 

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