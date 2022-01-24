وفد من «طب بنها» يزور مستعمرة الجذام بأبو زعبل

نظّم قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب جامعة بنها زيارة استطلاعية لمستعمرة الجذام بأبو زعبل، احتفالا باليوم العالمي لمرض الجذام لعمل بروتوكول بين الكلية والمستشفى، لرصد احتياجات المستعمرة ومحاولة توفيرها.

تأتي الزيارة برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والدكتور محمود العراقي المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها، وبتنسيق بين الدكتورة نرمين عدلي محمود وكيل كلية الطب بجامعة بنها، وبالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت الشريف مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية، وبحضور دكتور أحمد الحبشي مدير مستشتفي الرمد السابق.

وكان في استقبال وفد الزيارة الدكتور محمد الغمازي مدير مستعمرة الجذام، والدكتور ماجد دكتور العلاج الطبيعي والدكتور ماجد حمدي علاج طبيعي طبيب الباطنة.

وأثنى الوفد على القائمين بالعمل في المستعمرة على المجهود المبذول في تفانيهم لخدمة المرضى.