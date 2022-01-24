الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 بحادث سير فى الخانكة

حادث مروري
حادث مروري

وقع اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس في مركز الخانكة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة في الثلاجة تحت أمر النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري بطريق بالخانكة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين أوبيس وسيارة ملاكي، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

 وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النفسية بالخانكة والمصابين لمستشفى السلام العام لتلقى العلاج ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث.

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