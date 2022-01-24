الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستقبل وطن المنيا يختتم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يحتفل بختام مسابقة أوائل الطلبة للإعدادي

اختتم اليوم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية، والتي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على مسرح مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بحضور قيادات وأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة بالحزب، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والقيادات التعليمية، والطلاب المشاركين وأولياء الأمور.

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ومن جانبه، قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن المسابقة تنافس فيها 3 مدارس، وهم: «عطف حيدر الإعدادية بالعدوة، والوجاك الإعدادية بدير مواس، والشهيد مصطفى العطار الإعدادية بمغاغة.

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وأسفرت عن فوز مدرسة عطف حيدر الإعدادية بمركز العدوة بالمركز الأول على مستوي المحافظة، لتكون ممثلة لمحافظة المنيا على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية.

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وأضاف وكيل التعليم، أن المسابقة على مستوى المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا منذ انطلاقها تنافست فيها 700 مدرسة يمثلون قرى ونجوع مراكز المحافظة التسع بمعدل 7 آلاف طالب و1400 مشرف.

مستقبل وطن المنيا ختام فعاليات مسابقة اوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية علي مستوي مدارس مراكز وقري المحافظة المهندس محمد فؤاد الرشيدي

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