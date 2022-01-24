7 مصابين بحادث تصادم على طريق الساحل الشمالى

أصيب 7 أشخاص من محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارتين، عند قرية سيدي عبد الرحمن، في الساحل الشمالي، على طريق مطروح - الإسكندرية، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين، عن طريق الإسعاف، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

دخل مستشفى العلمين النموذجي، المصابون في الحادث، وهم بلال محمد عدلي " 25 سنة"- من بني سويف- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الجليل كيلاني " 51 سنة"- من بني سويف- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد عبدالنبي " 33 سنة" - من بني سويف- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ،واشتباه كسر بالفقرات العنقية والأنف والكتف الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعد حسين عبد العزيز " 49 سنة" – من بني سويف اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالضلوع والكتف الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد حميدة بكري " 26 سنة" – من بني سويف- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود رمضان عبد السلام " 34 سنة "-من بني سويف مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام محمد احمد " 21 سنة "- بني سويف- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق مطروح الساحلي، فتم الدفع بسيارات إسعاف، من أقرب نقطة تمركز على الطريق، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.