أسقف لحماية الأسر الفقيرة من قسوة الشتاء

يعيشون أياما غاية فى القسوة بسبب صقيع الشتاء، تمر عليهم اللليلى كأنها دهر، يأتيهم البرد من كل جانب، منازلهم بلا أسقف، “تعريشة” من الواح خشب لا تحمي من مياة الامطار.

تمتد الأيدي الإيجابية، لتكون فاعل خير لحماية أسر بسيطة من قسوة الشتاء تبنى لهم الحائط الخامس، لتضمن لهم حياة كريمة.

يقول حسام محمد، أحد المتطوعين، إن هناك كثير من المنازل في المناطق الاكثر احتياجا بدائية وبلا خدمات أومرافق، بلا اسقف خرسانية، فقط ألواح خشبية او مشمع من البلاستيك.

ويتابع أمير السيد، أحد المتطوعين، ان الفريق يضم أفراد للتسويق يقومون بعقد اتفاقيات مع بعض الشركات او المتبرعين لجمع تكلفة بناء اسقف للمنازل غير المؤهله، وتم بناء ما يقرب من ١٢ سقفا لمنازل أسر بسيطة، بتكلفة بلغت ٤٠٠٠ جنيها للسقف الواحد.

وأضاف أن تلك المنازل شديدة البرودة في فصل الشتاء لانها خالية من الاسقف المصدر الاساسي للتدفئة، والاطفال بها يتعرضون للإصابة بنزلات البرد، متابعا أن اكثر ما يسعدنا الدعوات التي نسمعها من الأسر بعد تسقيف منازلهم.

وتقول رحمة على، إحدى المتطوعات: هدفنا قبل نهاية فصل الشتاء أن نكمل بناء ٨ أسقف أخرى لنصل إلى ٢٠ سقف، مؤكدة أن تلك الأسر أقصى أمنياتهم العيش حياة كريمة.