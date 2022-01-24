النيابة تستمع لأقوال نجل عجوزين قتلا داخل منزلهما في البدرسين

استمعت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، لأقوال نجل الزوجين المعثور على جثتيهما داخل منزلهما مصابين بطلقات نارية بمركز البدرشين.

وتبين من أقواله أن الابن لم يكن موجودًا في المنزل أثناء وقوع الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من الليل.

وأضاف أن والده كان يمر بحالة اكتئاب خلال الفترة الأخيرة، وأنه كان يملك طبنجة غير مرخصة وهي التي عثر عليها في موقع الحادث، ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث ، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليهما .

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الجثة لمسن في العقد السابع من عمره، به آثار طلقتين ناريين، كما عثر على زوجته في العقد الخامس من عمرها بها آثار 4 طلقات نارية

وتعاين الأجهزة الأمنية موقع الحادث من مداخل ومخارج المنزل مع فحص آخر المترددين على الزوجين وسجل المكالمات لكل منهما.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتحديد هوية الجناة لضبطهم وإحضارهم، واستدعت عددًا من شهود العيان حول الواقعة.

وعثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، على جثتين لزوجين بهما آثار طلقات داخل منزلهما بمركز البدرشين .

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بالعثور على جثتي زوجين بشارع المحكمة القديمة.

وكشفت معاينة العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، أن الجثتين لزوجين عثر عليهما داخل غرفة النوم وبهما آثار طلقات نارية، تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.