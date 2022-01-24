الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسحب بعض موظفى سفارتها من أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قررت المملكة المتحدة سحب بعض موظفي سفارتها وأفراد أسرهم من أوكرانيا، على خلفية التهديد المتزايد من روسيا.
وذكرت حكومة المملكة المتحدة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن السفارة لا تزال مفتوحة وستواصل مزاولة الأعمال الأساسية.
وأضافت أن "الوضع في كييف ومناطق أخرى خارج دونيتسك ولوهانس هادئ بشكل عام، ومع ذلك، فإن الأحداث في أوكرانيا تتحرك بسرعة وهناك حالة من عدم اليقين مستمرة بشأن النوايا الروسية".
ونصحت بريطانيا رعاياها في أوكرانيا بالبقاء يقظين في جميع أنحاء أوكرانيا ومتابعة وسائل الإعلام ونصائح السفر بانتظام، وإبقاء خطط المغادرة الخاصة بهم قيد المراجعة الدقيقة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أمرت عائلات دبلوماسييها في كييف بمغادرة أوكرانيا، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية أمس الأحد في بيان، داعية الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى روسيا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، فيما تنفي موسكو صحة هذا الاتهامات.

المملكة المتحدة لندن أوكرانيا

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