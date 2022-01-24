الإثنين 24 يناير 2022
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فن

دنيا سمير غانم: «حلمي الأكبر أن أجعل والدي فخورين بي»

دنيا سمير
دنيا سمير

أعربت النجمة دنيا سمير غانم، عن حلمها الأكبر الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بوالديها؛ الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، اللذان رحلا عن عالمنا العام الماضي، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد - 19). 

وكتبت دنيا في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "My Biggest dream is making my parents proud"، بما يعني: "حلمي الأكبر أن أجعل والديا فخورين بي"، وهو ما لقي تفاعلًا كبيرًا من متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخضعت الفنانة دنيا سمير غانم، مؤخرًا، لجلسة تصوير جديدة بعدما أثارت ضجة خلال ساعات بإطلالتها الهادئة وجلسة التصوير التي تميزت بالرقي والبساطة.

وأطلت "دنيا"، خلال الصورة الجديدة بزي كلاسيكي واستخدمت مكياجًا هادئًا كعادتها، وظهرت بشعر مموج منسدل على كتفيها، وشاركت الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة والتي أشادت بإطلالتها، وتمنى الجمهور لها السعادة وأن يصبر قلبها على فراق والديها، خاصة أن ملامحها بدت حزينة رغم محاولتها لتخطي الأزمة.

وتسعى دنيا سمير غانم، للتواجد خلال الشهر القادم في لوكيشن تصوير مسلسل "عالم موازي" مرة أخرى بعد توقفه خلال العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا في الطاقم كله وخاصة والدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث أصيبت وطاقم العمل في التصوير وتم تأجيل العمل من رمضان الماضي.

ومن المقرر أن يعود التصوير خلال فبراير المقبل، وبعدها يحدد طاقم العمل طبيعة العرض هل سيكون في شهر رمضان القادم أم سيتم التأجيل مرة أخرى والعرض خارج الموسم الرمضاني.

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