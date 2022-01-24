بنك ناصر: دعم الفتيات والسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة

أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، على حرص البنك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس مجلس إدارة البنك، على تقديم جميع أنواع الدعم للفتيات والسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة سواء خدمات تمويلية أو تدريبية وتسويقية بهدف تشجيعهم على الدخول في ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات خاصه بهم تساهم في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يعمل البنك على تشغيل القادرين على العمل ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج.

وأضاف عشماوي، على اهتمام البنك بتكريم الزملاء المتميزين الذين يحرصون على أداء أعمالهم بجدية واخلاص كما يحرصون على ارتفاع جودة الأداء الوظيفي وتطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم وانضباطهم في العمل. قائلا "إن موظفي البنك هم أهم دعائمه حيث يحرض البنك على توفير البيئة المحفزة للتطور وتنمية مهاراتهم المهنية وتعزيز إنتمائهم وتحفيزهم لمواصلة العمل بإجتهاد وبذل وعطاء، مما ينعكس ايجاباً على جودة الأداء للموظف والبنك بشكل عام".

هذا وكرم عشماوي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وذلك ضمن زيارة البنك للمحافظة بمناسبة افتتاح فرع طيبة الجديد، تقديرًا لدوره الهام الذى حققه في العمل نحو تحقيق رؤى التنمية المستدامة والنهوض بالمحافظة.



وأفاد عشماوي أن الدولة اتجهت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التوسع فى تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة، فى جميع القطاعات والمجالات، كما تم توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، وتفعيل مبادرة "حياة كريمة"لذلك حرص البنك علي افتتاح فرع له في مدينة طيبة الجديدة لخدمة أهالي الصعيد مؤكدا ان المحافظ له جهود مميزة ساهمت بفاعلية في الارتقاء والنهوض بالمحافظة وكان لها أطيب الأثر في تحقيق العديد من الانجازات، متمنياً له التوفيق في عمله ومعبراً في الوقت نفسه عن شكره، وتقديره باسمه واسم موظفي البنك.



وتماشياً مع سياسة البنك في تحفيز كوادر الزملاء داخل البنك تم توزيع شهادات التقدير للمكرمين من الزملاء لأدائهم المتميّز خلال الفترة الماضية، ومثابرتهم في إنجاز المهام التي يقومون بها بكفاءة وإخلاص، ومساهمتهم في تكامل فريق عمل إدارتهم بما يصب في تحقيق أهداف البنك.