الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد نقابات المهن الطبية يشكل لجنة لتطوير خدمات مشروع العلاج

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قد شكل لجنة لبحث تطوير وتحسين مشروع العلاج وخدماته المُقدمة لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، موضحا أن اللجنة ستعمل على محورين أساسيين للتطوير، هما: إعادة الهيكلة الإدارية للمشروع ورصد المشاكل الداخلية ووضع حلول لها، والتوسع فى الخدمات الطبية للأعضاء وأسرهم.
 
وأوضح حمزة، أن الاتحاد بصدد عمل بروتوكول للتعاون مع شركات التأمين فى مجال التدريب وتوحييد المعايير المحاسبية، بعد إيجاد صيغة مناسبة للتعاون بين الطرفين، مشيرا إلى أنه جارى استحداث خدمات جديدة بمشروع العلاج، من بينها: توفير الأجهزة التعويضية للأعضاء، والتوسع فى العمليات الجراحية، وذلك عقب تحديد أفضل آلية للتطبيق سواء من خلال عمل شرائح مالية جديدة، أو زيادة التغطية لخدمات منها، فضلا عن تشكيل لجنة لدراسة رفع قيمة الكشف مقابل إلغاء البونات وتحديد دعم تغطية ثابت للعضو مقابل قيمة الكشف أو الإبقاء علي البونات، وذلك للتسهيل على الأطباء مُقدمى الخدمة والأطباء وأسرهم من متلقيين الخدمات.
 
وأشار الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن الاتحاد خاطب نقابتى الأطباء والأسنان، لترشيح مجموعة من الأطباء فى التخصصات المطلوبة للمشروع للتعاقد معها وإمداد المشروع بالتخصصات النادرة، بهدف توسيع دائرة التعاقد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشعر أعضاء الاتحاد بنتائج تطوير مشروع العلاج خلال عام 2023.

يذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية، قد أعلن فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم لفترة استثنائية، اعتبارا من السبت 15 يناير 2022، وحتى 28 فبراير 2022، على أن تكون الاستفادة بداية من تاريخ الاشتراك، من خلال وسائل الدفع الإلكترونية فقط، من خلال منافذ "فورى" المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو تطبيق " My Fawry على الهاتف المحمول" مع ذكر كود نقابة العضو "بشرى 758 - صيادلة 759 - بيطرى 760 - أسنان 761"، أو الموقع الرسمى لمشروع العلاج، فضلا عن إمكانية التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122.

اتحاد نقابات المهن الطبية لجنة خدمات مشروع العلاج التخصصات النادرة بروتوكول

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