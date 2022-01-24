اتحاد نقابات المهن الطبية يشكل لجنة لتطوير خدمات مشروع العلاج

الإثنين 24/يناير/2022 - 12:43 م 1/24/2022 12:43:09 PM

الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية