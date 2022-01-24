مصرع شخص بطلق نارى أثناء اللهو بفرد خرطوش فى المحلة

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بطلق ناري "خرطوش" أثناء اللهو به، داخل منزله بمركز المحلة، حيث خرجت طلقة أودت بحياته في الحال.

تلقى مركز شرطة المحلة إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص متأثرًا بإصابته بطلق ناري خرطوش داخل منزله بقرية نمرة البصل.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى باللهو بفرد خرطوش خرجت منه طلقة استقرت في جسده أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.