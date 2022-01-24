الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص بطلق نارى أثناء اللهو بفرد خرطوش فى المحلة

طلق ناري
طلق ناري

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بطلق ناري "خرطوش" أثناء اللهو به، داخل منزله بمركز المحلة، حيث خرجت طلقة أودت بحياته في الحال.

تلقى مركز شرطة المحلة إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص متأثرًا بإصابته بطلق ناري خرطوش داخل منزله بقرية نمرة البصل.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى باللهو بفرد خرطوش خرجت منه طلقة استقرت في جسده أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

مصرع طلق ناري قرية نمرة البصل المحلة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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