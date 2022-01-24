كوريا الجنوبية: الإصابات بـ«أوميكرون» تتجاوز 50%

قال وزير الداخلية والسلامة والنائب الثاني لرئيس المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة بكوريا الجنوبية، جون هيه-تشول، اليوم الإثنين، إن سلالة أوميكرون شكلت 50.3% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الثالث من يناير (17 - 23 يناير)، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية بلغ 5,963 إصابة في الأسبوع الماضي (17 - 23 يناير) وهذا أعلى بحوالي 50% عن الأسبوع الذي سبقه، بسبب انتشار متحور أوميكرون شديد الانتقال.

ولفت تشول- وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب"- إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الإصابات اليومية إلى حوالي 7,500 إصابة في اليوم، مشددًا على أن الحكومة ستركز جهودها على الاستجابة بفعالية لأوميكرون في المناطق التي تشهد زيادة في حالات الإصابة به.

وتخطط الحكومة لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) خاصة للمجموعات عالية الخطورة، بهدف تقليل الحالات الحرجة والوفيات بكورونا، كما تخطط لإدخال اختبارات سريعة في مراكز اختبار كورونا لعامة الناس ذوي المخاطر المنخفضة لتحقيق نتائج أسرع.

فيما تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 7 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، في ظل الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".

وسجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة، من بينها 7159 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفًا و413، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 25 حالة وفاة بكوفيد- 19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد- 19 عند 418 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 43.8 مليون شخص أو 85.4% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 24. 25 مليون شخص أو 49.2% جرعات تعزيزية.