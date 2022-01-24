الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 132 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بكفر الشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك جهود مكثفة من قبل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمكنت الوحدات المحلية من تنفيذ 132 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، منهم 70 قرار على مساحة 4147 متر، و62 قرار على مساحة 19 قيراط و10 سهم، وأخر ما تم إزالته اليوم الأحد، بمجلس مركز ومدينة سيدي سالم على أملاك الدولة، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات  الشرطة.

وتمكن مجلس مدينة سيدى سالم من إزالة 30 حالة على مساحة 2547 أمتار، و14 قيراط و13 سهم  ضمن المرحلة الأولى من الموجة 19 بحضور اللواء هشام مطر مساعد، مدير الأمن والقوة المرافقة، والرائد سعد اللبيشى، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ونواب رئيس مجلس مدينة سيدى سالم، ومسئولي جهة الولاية.
 

السيسي كفر الشيخ إزالة أملاك الدولة تعديات

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وائل لطفي

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