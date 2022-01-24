سفينة مساعدات يابانية جديدة لجزيرة «تونجا» المنكوبة بتسونامي وثوران بركاني

غادرت سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، اليوم الإثنين، متوجهة إلى جزيرة “تونجا” بالمحيط الهادئ في إطار جهود الإغاثة المستمرة التي تبذلها اليابان لهذه الدولة المنكوبة بموجات مد عاتية (تسوناني) أثارها ثوران بركاني تحت سطح البحر.

وأفادت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء “كيودو” الرسمية، أن السفينة أوسومي غادرت قاعدة "كوري" في غرب اليابان محملة بـ 60 ألف لتر من مياه الشرب أعدتها وكالة التعاون الدولي اليابانية، وهي وكالة إغاثة تابعة للحكومة، بالإضافة إلى 60 غسالة ضغط عال لإزالة الرماد البركاني.

وتحمل السفينة أيضًا مركبتين وطائرتين (هليكوبتر) للنقل من طراز "CH-47"، بالإضافة إلى حوالي 300 شخص على متن السفينة للمساعدة في جهود الإغاثة.

وتسبب ثوران بركان (تونجا) تحت سطح البحر في 15 يناير الجاري في موجات تسونامي عاتية، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وتعطيل إمدادات المياه وشبكات الاتصالات.

وقالت حكومة تونجا يوم أمس الأول إن 84 في المائة من السكان البالغ عددهم حوالي 107 آلاف قد تضرروا من الرماد المتساقط وموجات المد.