الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفينة مساعدات يابانية جديدة لجزيرة «تونجا» المنكوبة بتسونامي وثوران بركاني

تونجا
تونجا

غادرت سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، اليوم الإثنين، متوجهة إلى جزيرة “تونجا” بالمحيط الهادئ في إطار جهود الإغاثة المستمرة التي تبذلها اليابان لهذه الدولة المنكوبة بموجات مد عاتية (تسوناني) أثارها ثوران بركاني تحت سطح البحر.

وأفادت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء “كيودو” الرسمية، أن السفينة أوسومي غادرت قاعدة "كوري" في غرب اليابان محملة بـ 60 ألف لتر من مياه الشرب أعدتها وكالة التعاون الدولي اليابانية، وهي وكالة إغاثة تابعة للحكومة، بالإضافة إلى 60 غسالة ضغط عال لإزالة الرماد البركاني.

وتحمل السفينة أيضًا مركبتين وطائرتين (هليكوبتر) للنقل من طراز "CH-47"، بالإضافة إلى حوالي 300 شخص على متن السفينة للمساعدة في جهود الإغاثة.

وتسبب ثوران بركان (تونجا) تحت سطح البحر في 15 يناير الجاري في موجات تسونامي عاتية، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وتعطيل إمدادات المياه وشبكات الاتصالات.

وقالت حكومة تونجا يوم أمس الأول إن 84 في المائة من السكان البالغ عددهم حوالي 107 آلاف قد تضرروا من الرماد المتساقط وموجات المد.

اليابان ثوران بركاني تسونامي جزيرة تونجا مساعدات يابانية طوكيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

الصحة تكشف إجراءات حماية المخالطين من الإصابة بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-1-2022

الصين تنفّذ ثاني أكبر عملية توغل في منطقة الدفاع الجوي التايوانية

«الداخلية» تكشف ملابسات طعن أحد الأشخاص لنفسه بسلاح أبيض

اليوم.. نظر دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها وشقيقتها وابنة شقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات