الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والانهيارات الأرضية بباكستان إلى 12 قتيلا

الانهيارات الأرضية
الانهيارات الأرضية بباكستان

أفادت تقارير إعلامية باكستانية، الليلة، بأن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية الناجمة عنها فى شمال غربي باكستان قد ارتفع إلى 12 قتيلا على الأقل، وذلك بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

وذكرت شبكة "سماء" التليفزيونية الإخبارية الباكستانية التي أوردت النبأ أن هناك نساء وأطفالا بين أؤلئك القتلى الذين تم فقدانهم من جراء إنهيارات أرضية وانهيار أسقف عدة منازل بسبب الأمطار التى تهطل بصورة غزيرة على إقليم "خيبر باختونخوا" شمال غربي باكستان منذ أول أمس.

ونقلت الشبكة عن السلطات المختصة بإدارة مكافحة الكوارث في الإقليم قولها إن عشرات من المنازل والمباني تعرضت لتدمير كامل أو أضرار جزئية.

وأشارت السلطات إلى أن عمليات الانقاذ مازالت جارية لمحاولة البحث عن أي أشخاص محاصرين بين الأنقاض، وأنه تم التمكن من تطهير العديد من الطرق التي تسببت الانهيارات الأرضية فى إغلاقها.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده تواجه مشكلة ارتفاع معدل التضخم بصورة هائلة، ولكنه أوضح أن هذا التضخم يرتبط بالتضخم في العالم الذي أصبح ظاهرة عالمية.

وقال عمران خان، حسبما نقلت صحيفة "داون" الباكستانية: "إن شعب باكستان يواجه تضخمًا هائلًا، حيث ارتفعت أسعار السلع والوقود في البلاد، وإنني أؤكد أن مشكلة التضخم هي المشكلة الوحيدة التي تؤرقني".

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "إن مشكلة التضخم الراهنة أصبحت ظاهرة عالمية، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه عندما تولت حكومتنا السلطة، فإنها واجهت عجزا ضخما في الحسابات أدى إلى زيادة أسعار الواردات".

وأشار عمران خان إلى أن هناك العديد من الدول التي تواجه حاليًا مشكلة نقص التموين بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، وأن هذه الدول تواجه ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم.

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