الصحة: لم نصل لذروة إصابات كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه حتى الآن لم تدخل مصر في ذروة إصابات الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، متوقعا ايضا ارتفاع أعداد الإصابات بين المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الغفار أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات ولكنها ستكون أقل حدة عن الأعراض السابقة وخاصة على المواطنين الذين تلقوا اللقاح، مطالبًا جميع المواطنين الذين لم يسجلوا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا التسجيل للحصول عليه.

ولفت عبد الغفار الي أن الوزارة مازالت مستمرة في توفير جرعات كبيرة من اللقاح المضاد للفيروس لتوفير أكبر حماية للمواطنين في ظل انتشار المتحورات التي من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، كما ناشدهم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

وكان قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال مليون و842 ألفًا و750 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، مساء اول أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.