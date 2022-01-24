الإثنين 24 يناير 2022
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مصر

مصدر فى لجنة مكافحة كورونا: قد نصل لأعداد إصابات غير مسبوقة

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه سيحدث ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات اليومية التي تسجلها وزارة الصحة والسكان للمصابين، متوقعا أن تصل هذه الحالات إلى أكثر من 2000 حالة يوميا.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الارتفاع سيكون ارتفاعا غير مسبوق عن الموجات السابقة، وذلك بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون عن المتحورات الأخرى، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحد من الأعراض المصاحبة للإصابة.  

وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان  توافر كافة أنواع اللقاحات، حيث بلغ إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًة إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و362 ألفًا و576 جرعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وذلك وفقًا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين، ضمن إجراءات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة حاليا يبلغ 70 مليون و 742 ألفًا و 604 جرعات.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بإطلاق قوافل طبية في مراكز تلقي اللقاحات التي تشهد إقبالًا من المواطنين، كما أشار إلى توافر نقاط التطعيم في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، لافتًا إلى أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل بيانات المواطنين المترددين على تلك النقاط، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم التطعيم على الفور، كما ذكر أنه يتم إرسال رسائل للمواطنين على الهواتف فور التسجيل، والتي تحمل كود التسجيل نظرا لأهميته في إثبات التطعيم داخل مصر أو خارجها.

وذكر "عبدالغفار" أن الوزير أشاد بتكاتف كافة مؤسسات الدولة خلال التصدي للجائحة، والذي كان له دور كبير في التعامل مع جائحة فيروس كورونا منذ بدايتها، وصولًا إلى منظومة التطعيمات بلقاحات كورونا والوصول إلى المواطنين من خلال نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا

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