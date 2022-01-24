الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

دراسة تحذر من دور ضغط الدم المرتفع فى زيادة خطر الفشل الكلوى

ضغط الدم
ضغط الدم

حذرت دراسة طبية أجريت بكلية الطب جامعة نيويورك، من أن إهمال ضغط الدم المرتفع قد يزيد من مخاطر الإصابة بخطر الفشل الكلوي.


وأشارت الدراسة إلى أن ضغط الدم المرتفع قد يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يؤدى في نهاية الأمر إلى إتلافها وإضعافها في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الكلى، حيث يعمل هذا التضييق على تقليل تدفق الدم.. وفى حالة تلف الأوعية الدموية في الكليتين، فقد لا تعمل بشكل صحيح بعد الآن.. عندما يحدث هذا لا تستطيع الكلى إزالة جميع النفايات والسوائل الزائدة من الجسم.. كما يمكن أن تؤدي السوائل الزائدة في الأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر، ما يؤدي إلى حدوث دورة خطيرة، ويسبب مزيدًا من الضرر الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي.


ينتج الفشل الكلوى عن ضغط الدم المرتفع، وهو عملية تراكمية يمكن أن تستغرق سنوات حتى تتطور، ولكن يمكنك الحد من المخاطر عن طريق التحكم في ضغط الدم.

مخاطر دراسة على جسم ارتفاع ضغط الدم جامعة صحي إتلاف طريق ارتفاع ضغط الدم الفشل الكلوى

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