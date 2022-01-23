رئيس جهاز 6 أكتوبر يؤكد عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة

شن جهاز مدينة ٦ أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ومواجهة المحال المخالفة.

وأسفرت الحملات عن إزالة المخالفات والإشغالات بمحيط الحصري، ومحور الكفراوي وسنتر الإمام بالحى الخامس عقد اول مج ١ وسنتر النهضة حى ٤ مح ٨ والشارع الفاصل بين الرابع والخامس (الخزان) ومحور الكفراوي، والياسمين، والبستان ١٠٩ عمارة، والمنطقة الصناعية.

كما أسفرت عن رفع الإشغالات بالطرق والأسواق التجارية والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة فى النشاط المخالف والتحفظ ٦ توكتوك و٢ تروسيكل دون لوحات.

بدوره، أكد رئيس الجهاز استمرار الحملات لرفع أوجه المخالفات والإشغالات الثابتة والمتحركة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى.

وشدد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، مؤكدا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات لردع المخالفين وتطبيق القانون.

وفي سياق متصل، قال رئيس الجهاز إنه تم رفض جميع طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات موسعة على كل أحياء المدينة.