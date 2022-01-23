الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

صناعة النواب توصي بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

صناعة النواب
صناعة النواب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود بإجراء زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، للوقوف علي طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب، بجانب الوقوف علي الإنجازات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد مع المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وقال «محمود»، كأعضاء لجنة صناعة نقدر الجهد المبذول التي قامت به هيئة قناة السويس من خلال الشرح الوافي الذي استعرضه المهندس يحيي زكي، مشيرًا إلى المشروعات الضخمة التي نفذت ومنها القطار الكهريائي السريع والذي الممتد «العين السخنة والإسكندرية والعلمين الجديدة».

 

كما لفت رئيس لجنة الصناعة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز لجذب المستثمرين بجانب عمل تسهيلات واضحة أمام المستثمرين، بخلاف تحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.

 

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة حول استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.

 

 في سياق آخر، أوصت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب، عدم السير في إجراءات التعاقد بالإحلال والتجديد لمراكز الشباب بدون أن يشمل هذا التعاقد علي بند الصيانة، لضمان الحفاظ على المنشآت الشبابية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن عدد من مراكز الشباب بمدينة هيهيا، بحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي بوزارة الشباب، والدكتور ضياء دويدار مدير عام المنشآت الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمود عبدالعظيم  مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية. 

لجنة الصناعة المهندس معتز محمود زيارة ميدانية قناة السويس طلب الإحاطة مجلس النواب الانجازات

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وائل لطفي

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