انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، انتداب المعمل الجنائي في حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وكان فريق من نيابة السلام الجزئية قد انتقل لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، وكشفت المعاينة الأولية التى أجرتها نيابة السلام عن أن ماسا كهربائيا نشب داخل الشقة، تسبب في نشوب الحريق.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة السلام عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق، ولم تكن هناك شبهة جنائية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة وتمت السيطرة عليه.

تمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.