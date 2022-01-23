الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة مريضة نفسيا متهمة بقتل طفلتها في الفيوم إلى 31 يناير

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب محمد الصادق، تأجيل محاكمة لمياء.أ، "مريضة نفسية" متهمة بقتل ابنتها إلى الاثنين 31 يناير 2022، لسماع مرافعة الدفاع.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 25 يوليو، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من "أحمد.م"، بقيام زوجته بقتل ابنتها فاطمة بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، وعثروا على جثة الطفلة فاطمة ذات الـ 9 أعوام، متوفية داخل برميل مياه وقد ازرق جسدها إثر محاولتها لمقاومة والدتها، حيث تم انتشال الجثة بعد معاينة مسرح الجريمة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

واتهم الزوج، زوجته بقتل ابنته، قائلاً إنّها تعاني من مرض نفسي منذ أن وضعت طفلتهما الأخيرة، وكانت تذهب إلى الطبيب وتحصل على أدوية ولكن حالتها لم تتحسن وكانت تزداد سوءاً يوم تلو الآخر، مؤكداً أنّها كانت تعتدي على أطفالها الثلاثة وتضربهن ضرباً مبرحاً على الرغم من تناولها الأدوية بانتظام، حتى قتلت ابنتهما الكبرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لحين سماع مرافعة الدفاع الاثنين المُقبل.

محكمة الجنايات مسرح الجريمة مدير أمن الفيوم جثة الطفلة مستشفى طاميه مرض نفسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

السيسى: الشرطة المصرية أثبتت أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونًا بالعدة والسلاح

«الداخلية»: تفكيك 120 بؤرة إرهابية وانخفاض معدل الجريمة الجنائية خلال عام

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

وزير البترول: تطوير منظومة أسطوانات البوتاجاز بدعم من القيادة السياسية

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية «الطالبة بسنت»

قائمة أسماء شهداء الشرطة الحاصلين على أوسمة الجمهورية والاستحقاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات