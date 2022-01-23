تأجيل محاكمة مريضة نفسيا متهمة بقتل طفلتها في الفيوم إلى 31 يناير

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب محمد الصادق، تأجيل محاكمة لمياء.أ، "مريضة نفسية" متهمة بقتل ابنتها إلى الاثنين 31 يناير 2022، لسماع مرافعة الدفاع.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 25 يوليو، حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من "أحمد.م"، بقيام زوجته بقتل ابنتها فاطمة بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، وعثروا على جثة الطفلة فاطمة ذات الـ 9 أعوام، متوفية داخل برميل مياه وقد ازرق جسدها إثر محاولتها لمقاومة والدتها، حيث تم انتشال الجثة بعد معاينة مسرح الجريمة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

واتهم الزوج، زوجته بقتل ابنته، قائلاً إنّها تعاني من مرض نفسي منذ أن وضعت طفلتهما الأخيرة، وكانت تذهب إلى الطبيب وتحصل على أدوية ولكن حالتها لم تتحسن وكانت تزداد سوءاً يوم تلو الآخر، مؤكداً أنّها كانت تعتدي على أطفالها الثلاثة وتضربهن ضرباً مبرحاً على الرغم من تناولها الأدوية بانتظام، حتى قتلت ابنتهما الكبرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لحين سماع مرافعة الدفاع الاثنين المُقبل.