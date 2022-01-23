التحقيق في إصابة 7 بحادث تصادم في الفيوم

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في إصابة 7 مواطنين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة بطريق أبشواي تلات، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة بطريق إبشواي تلات ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه أسفر عن إصابة 7 وهم أحمد سلومة لملوم 32 سنة وحمدي حازم كمال 18 سنة ويوسف حمدي لبيب 18 سنة وشحاتة شعبان محمد 52 سنة ونوره محمد محمود 35 سنة ومي عبد الفتاح أحمد 21 سنة وناصر محمد سعد 27 سنة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.