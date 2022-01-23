الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة 4 متهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»

حبس متهمين
حبس متهمين

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الصحة".

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي،  قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

و أظهرت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَي المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

محكمة جنايات القاهرة متهمين رشوة وزارة الصحة جلسة محاكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

السيسى: الشرطة المصرية أثبتت أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونًا بالعدة والسلاح

«الداخلية»: تفكيك 120 بؤرة إرهابية وانخفاض معدل الجريمة الجنائية خلال عام

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

وزير البترول: تطوير منظومة أسطوانات البوتاجاز بدعم من القيادة السياسية

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية «الطالبة بسنت»

قائمة أسماء شهداء الشرطة الحاصلين على أوسمة الجمهورية والاستحقاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات