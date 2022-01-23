إشراف طبي كامل لكلية الطب جامعة الوادي الجديد على مستشفى الخارجة التخصصي

صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد إن الخدمة الطبية بمستشفى الخارجة سوف تتم تحت إشراف طبي بأيدي أعضاء هيئة تدريس كلية طب جامعة الوادي الجديد وسوف تصبح خدمة طبية على نفس مستوى الخدمات بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى، إن الرعاية الطبية سوف تغطي كافة التخصصات الثلاثة وعشرين تخصص طبي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بهذه الأقسام فور استلامهم للعمل.

وقال إن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة قد قام بتكليف الدكتور محمود ثابت مدرس الجراحة العامة بكلية الطب جامعة أسيوط مديراً طبياً لمستشفى الخارجة طبقاً لبروتوكول التعاون المشترك.

وأضاف نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب البشرى ان الدكتور محمود ثابت المدير الطبي الذي سوف يقوم بالإشراف الطبي على مستشفى الخارجة طبقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشغيل مستشفى الخارجة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالوادى الجديد.

وفي نفس السياق شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، فى ورشة عمل لإنشاء برامج بينية فى الجامعات المصرية بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، هذه البرامج تلبي حاجة سوق العمل من الخريجين المؤهلين لشغل هذه الوظائف. هذه البرامج يتم استحداثها بناء على متطلبات سوق العمل و تجمع أكثر من تخصص فى برنامج واحد.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد ان الورشة ناقشت المقترحات المقدمة من الجامعات المصرية وتم عقد جلسة عصف ذهني خلال تلك الورشة لتوحيد المفاهيم والتباحث حول القواعد الحاكمة لهذه البرامج وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة أسوان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.