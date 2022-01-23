الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر للتأمين تدعم التعليم الفني بانشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مصر للتأمين
مصر للتأمين

وقعت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصري، مذكرة تفاهم لإنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا بالتعاون مع مشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية   Workforce Egypt, USAID Funded Project ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني(MOETE)  وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والسفير جوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة و جريجوري نيبلت نائب رئيس مجموعة التدريب والتعاون (MTC) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين أكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية المجموعة التى تضع الاستثمار سواء المالي او البشري نصب أعينها ولذلك تمتلك المجموعة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر تتجاوز 75.7 مليار جنيه واليوم نستثمر في رأس المال البشري الذي يعد حجر الأساس والركيزة الاساسية للبناء والتقدم  مؤكدا على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى مدارس تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب وأن الهدف من انشائها هو المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر واعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق من خلال امداد الطلاب بالمهارات المطلوبة والخبرات التى تجعلهم مؤهلين لدخول سوق العمل بالاضافة الى ما سيثمر عنه وجود مدرسة تطبيقيه لتعليم فنون التأمين وادواته من زيادة الوعي التأميني بين افراد المجتمع المصري.

مذكرة تفاهم شركة مصر للتأمين الدكتور طارق شوقي الوكالة الأمريكية للتنمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التخطيط والتنمية والتنمية الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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