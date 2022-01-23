الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 15 ألف رأس ماشية ضد أمراض الأبقار والأغنام بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الأحد، 15 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 والتي انطلقت 22 يناير وتستمر لمدة شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  133 ألف حيوان من "الأبقار"، و42 ألف من "الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف "أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وناشدت المديرية جميع  المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخري المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار 10 "جنيهات"، وللضان "75.2 جنيهًا".

كانت مديرية الطب البيطري بالغربية، بدأت أمس السبت، فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2022  للتحصين ضد  مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، والتي تستمر لمدة شهر.

تحصين الوفد الف رأس ماشية مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الاغنام للضأن على مستوى

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