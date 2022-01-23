الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقف حركة الصيد فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

مراكب الصيد
مراكب الصيد

توقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد،  لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، وارتفاع الأمواج وهبوب الرياح.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس بتوقف حركة الملاحة، لسوء الأحوال الجوية، وسوف تستمر لحين استقرار الطقس.

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تساقط الأمطار ما بين خفيفة على أغلب المدن ومتوسطة على مدن السواحل الشمالية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، فيما غابت أشعة الشمس، وأصبحت الغيوم تسيطر على سماء كافة مدن المحافظة، فيما زادت شدة الرياح إلى متوسطة وسط موجة من الصقيع.

ولم تشهد المحافظة طوال الأربعة الأيام الماضية أي تساقط للأمطار وأيضًا كانت الشمس مشرقة في كافة الأنحاء وسط موجة من الصقيع ورياح خفيفة.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة حالة الطقس، واستعداد مجالس المدن لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أولًا بأول.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولًا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولًا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.

الصيد كفر الشيخ البرلس البحر امطار

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