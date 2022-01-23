60 ألف إصابة جديدة بكورونا في 4 دول آسيوية

سجلت الهند والصين واليونان وتايلاند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 59.075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 333533 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل أكثر من 525 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 489 ألفا و409 حالات.

وقد قامت الهند حتى الآن بتوزيع أكثر من 1.6 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت خلال الأسبوع الماضي حتى السبت بنسبة 7.9 في المئة فيما سجلت الوفيات ارتفاعا بنسبة 150 في المئة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع حتى يوم السبت 32279 حالة مقارنة بإجمالي 29908 حالات في الأسبوع الذي سبقه.

وسجل الاثنين الماضي أعلى إصابات على الإطلاق في تاريخ الكويت بعدد 5147 حالة لتتراجع الأرقام بعد ذلك إلى أن وصلت 4148 أمس السبت.

هذه النسبة في زيادة الإصابات قابلها مضاعفة أعداد الوفيات 1.5 مرة خلال الأسبوع لتصل إلى 10 حالات في الأسبوع الماضي حتى يوم السبت مقارنة بأربع وفيات فقط في الأسبوع الذي سبقه.

وطبقا لآخر الأرقام المعلنة من وزارة الصحة فإن الحالات النشطة بالكويت بلغت 44494 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 330 حالة وإجمالي الحالات في أجنحة العناية المركزة 58 حالة فقط.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنها تلقت تقارير عن تسجيل 56 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 19 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 37 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 105603 حالات، 2920 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 98047 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم تسجيل ما إجماليه 34 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، 27 منها حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وأعلنت السلطات اليونانية تسجيل 18 ألفا و333 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و73 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية أن 45 من حالات الإصابة، لسياح، خضعوا لاختبار فيروس كورونا، لدى وصولهم.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان الآن، إلى مليون و781 ألفا و203 وحالات الوفاة إلى 22 ألفا و549 .

وما زال إجمالي 668 مريضا، في وحدات العناية المركزة، بينما خرج 3972 مريضا منها.

وكان قد تم رصد حالتي إصابة بسلالة فرعية من متحور "أوميكرون"، في اليونان، لمسافرين اثنين من الخارج، وصلا إلى مطار "أثينا" الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم ، تسجيل 7686 حالة إصابة و 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن 7445 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و377 ألفا و500 حالة إصابة، من بينها 154 ألفا و65 حالة ، منذ مطلع هذا العام، وتعافى مليونان و272 ألفا و9، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات، 22 ألفا و32 حالة، منذ بدء الجائحة.