وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسى لرعايته مؤتمر «عقد المواطنة»

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

ويعقد في الفترة من “12 – 13” فبراير 2022م تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وينطلق المؤتمر في ظل حرص الرئيس السيسي الدائم على كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا، فحيث تتحقق المواطنة المتكافئة تتحقق التنمية والاستقرار، وحيث تختل أسس المواطنة المتكافئة في أي مجتمع تتداعى أسس التنمية والاستقرار.



ويتضمن المؤتمر المحاور التالية:

المحور الأول: تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

المحور الخامس: التسامح الديني.

المحور السادس: مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.

المحور التاسع: التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

وسيعقد المؤتمر بإذن الله تعالى بمشاركة نخبة واسعة من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المواطنة مفاعلة بين أطراف متعددة، بين الوطن والمواطن، وبين المواطنين بعضهم البعض، في إيجابية وتعاون تام لبناء وطنهم.

وأوضح جمعة، أن قد جعل نبينا "صلى الله عليه وسلم" المواطنة أساسًا أصيلًا في بناء المجتمع من خلال وثيقة المدينة المنورة التي رسخت أسس العيش المشترك بين جميع أبناء المجتمع، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.