الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طلاب عراقيون فى لبنان يطالبون بلادهم بإنقاذهم من خطر الموت بسبب كورونا

العراق
العراق

طالب طلاب عراقيون في لبنان سلطات بلادهم بالتدخل العاجل لإنقاذهم، مؤكدين أنهم يواجهون خطر الموت بسبب فيروس كورونا.

 

وقالوا في بيان إنه "تم تسجيل 17 إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا (في صفوفهم)"، مشيرين الى أن 6 منهم بـ"حالة خطرة ويرقدون حاليا في المستشفيات الصحية في بيروت وجونيه".

 

وأضافوا أن "الإصابات الجديدة للطلاب جاءت بعد أيام من وصولهم إلى لبنان يومي 17 و18 من شهر يناير الحالي".

 

وتابعوا أن "حياة 16 ألفا و600 طالب أصبحت بخطر وهم الآن يواجهون خطر الموت نتيجة القرارات غير المدروسة من وزارة التعليم العراقية".

 

وطالبوا رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء بـ"التدخل العاجل والضغط على وزارة التعليم العالي لإنقاذ الطلاب العراقيين من خطر الموت".

 

واعتبروا أن "الموت وسط الأهل أفضل من بكثير من الموت بالغربة، فالكل يعلم أن الواقع الخدمي والصحي في لبنان أصبح من سيء إلى أسوأ نتيجة الأوضاع الاقتصادية في بلادهم والأوضاع الجوية".

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

طلاب لبنان طالب الموت يطالب عراق خطر موت خطر الموت يطالبون كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

وزيرة بريطانية سابقة: تمت إقالتى من منصبى بسبب عقيدتى الإسلامية

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

هجوم صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية فى مالى

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

حرائق الغابات تشتعل على طول ساحل بيج سور فى الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟