الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: الاتهامات البريطانية لروسيا حول أوكرانيا مقلقة جدا

إميلي هورن
إميلي هورن

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات البريطانية حول سعي روسيا إلى تنصيب زعيم موال لها في أوكرانيا "مؤامرة مقلقة جدا".

 

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن: "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا. الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديموقراطيا في أوكرانيا".

 

وفي وقت سابق نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه: "تتوفر لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير في ما إذا يجب غزو أوكرانيا واحتلالها".

 

وزعمت الخارجية البريطانية أن الحكومة الروسية تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.

 

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بيان بريطانيا هراء ودليل جديد على أن الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا، داعية المملكة المتحدة إلى "وقف الأنشطة الاستفزازية".

 

وعلى  صعيد آخر، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة0.8% مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 70.4 مليون إصابة حتى الساعة 0350 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. 
 

كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية إلى 865 ألفا و214 وفاة.
 

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات فوق متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي.
 

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 62ر7 مليون إصابة بزيادة 0.6% عن المدة نفسها من اليوم السابق.


وشهدت تكساس زيادة بنسبة 1 .2% في عدد الحالات ليرتفع الإجمالي إلى 85ر5 مليون شخص. 
 

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 227 شخصا حتفهم.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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