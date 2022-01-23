الخارجية الروسية: البيان البريطانى حول أوكرانيا «هراء»

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بيان بريطانيا حول سعي روسيا المزعوم لتنصيب رئيس موال لها في أوكرانيا هراء ودليل جديد على أن الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "إن التضليل الإعلامي الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية يمثل دليلا جديدا على أن دول الناتو بقيادة الأنجلوسكسونيين هي من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا".

ودعت الخارجية الروسية نظيرتها البريطانية إلى "وقف الأنشطة الاستفزازية والتخلي عن نشر الهراء".

وفي وقت سابق نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه: "تتوفر لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير في ما إذا يجب غزو أوكرانيا واحتلالها".

وزعمت الخارجية البريطانية أن الحكومة الروسية تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.

وأضافت أن الاستخبارات الروسية على اتصال مع عدد من الساسة الأوكرانيين السابقين يشارك بعضهم "في التخطيط للهجوم على أوكرانيا"، دون نشر أي وثائق أو أدلة أخرى تؤكد هذه الادعاءات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، تسجيل 49513 إصابة جديدة بالعدوى، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 38850 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 15987 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو، في ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي بالمدينة "مقابل 11557 إصابة أمس".

ورصدت ثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبرج، أيضا زيادة غير مسبوقة جديدة بـ5922 إصابة خلال آخر 24 ساعة "مقابل 4753 إصابة أمس"، بحسب ما أوردته قناة "أر تي عربية" الروسية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 692 وفاة "مقابل 684 وفاة أمس"، بينما تماثل 24719 مريضا للشفاء.

وسجلت البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و987774 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 324752 وفاة وتسعة ملايين و975052 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 1ر80 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 76.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ63.7 بالمئة.