حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «الطاخ طاخ» للعراقية إنعام كجه جى

شهدت مكتبة الدار المصرية اللبنانية بالزمالك حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "الطاخ طاخ" للكاتبة العراقية المقيمة بفرنسا "إنعام كجة جي"، والتي أقيمت بمقر مكتبة الدار بالزمالك، مساء اليوم.

أشارت الناشرة "نورا رشاد" في بداية تقديمها للندوة إلى أن أهم وأبرز مالفت أنتباهها في المجموعة القصصية "الطاخ طاخ" لإنعام كجة جي، هو ذلك المزج بين الثقافات الأوروبية والشرقية داخل نصوصها القصصية للمجموعة، مع السرد القصصي البديع التي قدمته بسلاسة ولطف إنساني.

من جانبها، قالت الناقدة العراقية الكبيرة الدكتور فريال غزول، أستاذ الأدب المقارن بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن إنعام كجة جي موصلية الأصول بصرية المولد، باريسية الإقامة، مسؤولة سواء كتبت عمودًا صحافيًا أو كتبت قصة قصيرة أو طويلة أو صنعت فيلمًا تسجيليًا، فالعراق عارضًا حتى بلهجته العامية، ومنه عنوان هذه المجموعة الجديدة بلاد "الطاخ طاخ"، كما نجد الوطن العربي بكل أحلامه وانكساراته، في أعماله متعددة المنابر والوسائط .

وتابعت غزول " كتبت انهام في الماسأة العراقية بقلم نسائي أشمل الماساة، كما كتبت 4 روايات رشحت لجوائز عديدة ، ونالت إعجاب القراء وهي "سواقي القلوب "، تبعتها " الحفيدة الأمريكية "، ثم "طشاري"، وأخيرًا" النبيذة "، وترجمت أعمالها إلى عشر لغات، كما أنها أخرجت أفلامًا توثيقية، ويجدر أن أذكر أنها كتبت سيرة روائية "للرسام البريطانية لورنا هيلز" وهي زوجة الفنان العراقي الموصلي الأصل جواد سليم صاحب نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد، وهو من معالم العاصمة العراقية.

كما أن لها أفلام توثيقية أولهما "لينا عراقية في لوس انجلوس" وهو عن ماضي وحاضر أمرأة عراقية مغتربة في كليفورنيا، وله فيلم عن أول وزيرة عراقية دكتور"نزيهة الدليمي"، وله فيلم وثائقي "محجوب خدام اللطافة"، ىوالمعروف باسمه الحركي محجوب عمر، وهو للدكتور والكاتب والمناضل رؤوف نظمي، والذي كان يلقب بالحكيم، وله فيلم "هدية وديع" إلى سلمي وهو عن علاقة الكاتب الصحفي وديع فلسطين وعلاقته بتلميذته سلمي الذي درس لها بالجامعة الأمريكية.